РИАМО - 4 дек. На территории кинотеатра «Соловей» продолжаются работы по сносу, сейчас спецтехника ломает арочные окна, передает корреспондент РИАМО.



Снос здания начался утром в среду. На месте дежурят активисты, которые выступают против сноса здания.



Сейчас кран сносит арочные окна со стороны главного входа.



Ранее на место вызвали скорую и МЧС – активисты сообщили, что на территории кинотеатра находятся люди, которым нужна помощь.



Работы по сносу здания планируется завершить в марте 2020 года, согласно паспорту объекта, размещенному на ограждении. Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.