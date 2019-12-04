РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Комплекс из общеобразовательной школы и детского сада возведут в деревне Бережки подмосковного Подольска, завершить строительство объектов планируют к 2022 году, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске скоро появятся два новых социальных объекта: общеобразовательная школа на 350 человек и детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» (деревня Бережки). В начале ноября инвестором-застройщиком в министерстве жилищной политики Московской области было получено разрешение на строительство данных объектов. В настоящее время застройщик приступил к работам подготовительного периода. На объекте осуществляется вывоз мусора», – говорится в сообщении.

В ближайшее время начнутся работы по обустройству временных подъездных путей к объекту строительства, а также будет размещен строительный городок.

На участке площадью 2 гектара будет возведен комплекс из общеобразовательной школы и детского сада. Рядом со школой разместится спортивный кластер с собственным стадионом. Детский сад также будет оснащен современной спортивной площадкой.

Завершение строительства социальных объектов планируется не позднее 2022 года.