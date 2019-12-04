РИАМО - 4 дек. В Зеленограде женщина, которая осуществляла контроль за безопасностью проведения работ, погибла из-за упавшего на нее спиленного дерева, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи намерены установить обстоятельства гибели женщины.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требования охраны труда)», - сказала Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в среду днем на территории лесопарка в Зеленограде.

«На женщину, осуществляющую контроль за безопасностью проведения работ, упала спиленное дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», - отметила Иванова.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств происшествия.