РИАМО – 4 дек. Из-за надвигающей на Подмосковье метели водителям следует быть особенно внимательными и осторожными, на дорогах прогнозируют гололед, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. На дорогах может снизится видимость, возможен рост числа аварий.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует водителям использовать общественный транспорт. В случае управления автомобилем будьте предельно внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений», – говорится в сообщении.

Водителям советуют планировать вечерние поездки и рассчитывать время в пути, так как движение на трассах может быть затруднено.