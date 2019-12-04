РИАМО - 4 дек. С начала нынешнего года уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Московской области составил более 90%, к концу года этот показатель может достигнуть 98%, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

«На сегодняшний день уровень сбора в Московской области за истекший период 2019 года более 90%. <…> Когда пройдет декабрь, когда люди заплатят деньги, а в основном все стараются в Новый Год без долгов входить, соответственно, мы получим порядка 96-98%», - сказал Николов.

Он отметил, что уровень сбора взносов на капитальный ремонт с 2016 по 2018 года составлял 82-85%.

«До 1 января 2018 года Фонд капитального ремонта собирал деньги через агентов. Их было 485, по-моему. В роли агентов выступали управляющие компании, которые собирали деньги с жителей и не всегда своевременно их перечисляли в Фонд капитального ремонта, в результате сложилась задолженность на тот момент порядка 700 миллионов рублей. На сегодняшний день эти денежные средства практически все отсудили. С 1 января 2018 года заключили договор с МосОблЕИРЦ», - добавил Николов.

Ранее он сообщил, что взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году останется неизменным, он будет составлять 9,07 рублей.