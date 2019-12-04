РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. С начала текущего года на номер «112» ЕДДС Люберец поступило в два раза меньше хулиганских вызовов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) городского округа Люберцы Виталий Богданов.

«На сегодня удалось значительно сократить количество ложных или хулиганских звонков, поступающих в систему-112 городского округа Люберцы. Снижение количества ложных и хулиганских звонков позволяет операторам меньше отвлекаться и сосредоточиться на оказании помощи людям, которые в ней действительно нуждаются», – сказал Виталий Богданов.

Снижения количества ложных звонков удалось добиться благодаря внедрению в систему ЕДДС специального автоинформатора. Если вызов квалифицируется как хулиганский, то программа совершает автодозвон на номер позвонившего и включает автоответчик, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.