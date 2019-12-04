РИАМО - 4 дек. В Москве к кинотеатру «Соловей», который в среду начали сносить, вызвали МЧС и скорую помощь, экстренные службы уже прибыли на место, передает корреспондент РИАМО.



Снос здания начался утром в среду. На месте дежурят активисты, которые выступают против сноса здания.



На территорию кинотеатра заехала машина скорой помощи, прибыли также пожарные, МЧС, аварийные службы. Их вызвала одна из собравшихся вокруг кинотеатра активистов. Она утверждает, что на территории, где сейчас ведутся работы по сносу, находятся люди в гражданском, и им требуется помощь.



Работы по сносу здания планируется завершить в марте 2020 года, согласно паспорту объекта, размещенному на ограждении. Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.

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