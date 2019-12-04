РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Около 90 единиц спецтехники и примерно 190 рабочих привлекли для уборки муниципальных дорог Подольска от снега и льда, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Подольске для выполнения работ по зимнему содержанию дорог местного значения протяженностью 517,4 километра в настоящее время привлекается 89 единиц техники: 16 коммунально-дорожных машин, 35 тракторов, 13 погрузчиков, 3 грейдера, 20 самосвалов, а также 2 снегопогрузочных механизма. Задействованы 189 рабочих. Запас противогололедных материалов составляет 9,7 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

Муниципальные контракты заключены с четырьмя подрядными организациями – ОАО «Подольское ДРСУ», ООО «Зеленхоз», ООО «Эконадежда», ООО «А-Строй».

Для содержания сети автомобильных дорог регионального значения протяженностью 149,6 километра привлекаются 63 единицы техники: 17 коммунально-дорожных машин, 15 тракторов, 4 погрузчика, 3 грейдера, 23 самосвала и один снегопогрузочный механизм. Задействованы 45 дорожных рабочих. Запас противогололедных материалов составляет 7,6 тысячи тонн. Уборка улично-дорожной сети в зимнее время осуществляется двумя подрядными организациями – ООО «ТрансСтройСервис» и ООО «УниверсалТехКом».

Все подрядные организации заключили соглашения с Центром безопасности дорожного движения Московской области о передаче данных в региональную навигационно-информационную систему, в том числе для подготовки к работе в мобильном приложении «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры» (СКПДИ).