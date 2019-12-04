РИАМО - 4 дек. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году останется неизменным, уже третий год подряд он будет составлять 9,07 рублей с одного квадратного метра, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

«Минимальный взнос Московской области не меняется уже два года. И на 2020 год губернатором принято решение оставить уровень минимального взноса прежним, то есть 9,07 рублей с квадратного метра», - сказал Николов.

Ранее он сообщил, что с начала 2019 года по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в более чем 2,4 тысячи жилых зданий.

Программа капремонта Подмосковья является самой большой в России – в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать в общей сложности 44 628 домов.

В рамках программы капитально производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование. Особое внимание в Московской области уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий.

Подмосковье имеет большой опыт в реализации программы капитального ремонта, а ее передовые практики проведения работ уже успешно используются во многих регионах России.