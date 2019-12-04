РИАМО - 4 дек. С начала 2019 года по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в более чем 2,4 тысячи жилых зданий, до конца года отремонтируют еще свыше 200 домов, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

«На 2019 год у нас было запланировано 2654 дома отремонтировать и уже 2450 домов мы отремонтировали. За оставшийся период оставшиеся дома мы примем, то есть план мы выполним», - сказал Николов.

Он отметил, что с 2014 по 2019 годы в рамках программы капитального ремонта в Московской области было отремонтировано более 11,2 тысячи многоквартирных домов, за счет чего были улучшены жилищные условия свыше 1,7 миллиона жителей региона. За этот период было также заменено более 9,5 тысяч лифтов.

«Кроме плановых показателей, мы реализуем дополнительные программы по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Мы включили в свою программу в 2019 году 457 домов в 43 муниципальных образованиях на сумму 9,3 миллиарда рублей. Эта программа полностью выполнена на 100%. В рамках этой программы мы провели утепление фасадов и ремонт кровли», - добавил Николов.

Программа капремонта Подмосковья является самой большой в России – в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать в общей сложности 44 628 домов.

В рамках программы капитально производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование. Особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории Московской области.

Московская область имеет большой опыт в реализации программы капитального ремонта, а ее передовые практики проведения работ уже успешно используются во многих регионах России.