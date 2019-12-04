РИАМО - 4 дек. Порядка 2 миллиардов рублей власти Подмосковья ежегодно выделяют частным детским садам, сообщила журналистам в среду министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы идем от проблематики, например, какая проблематика в детских садах: их не везде хватает. Что мы делаем, чтобы бизнес приходил в эту сферу деятельности? Естественно, мы их стимулируем. У нас есть всевозможные меры соцподдержки. Мы порядка 2 миллиардов в год выделяем на поддержку частных садов, у нас доводится субсидия из расчета порядка 170 тысяч на ребенка», - сказала Каклюгина на панельной дискуссии «Нацпроекты и социальная сфера: есть ил место частным инвестициям и ГЧП?»

Она добавила, что эти деньги владелец частного детсада получает из бюджета Московской области.

Министр уточнила, что часть субсидий идет на зарплату. Вторую часть владелец бизнеса может тратить на ремонт детсада, на его аренду, на услуги ЖКХ и так далее.