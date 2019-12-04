РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Полицейские Подольска задержали двоих мужчин при попытке совершить грабеж, они пытались силой отобрать у местного жителя его автомобиль и мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что двое злоумышленников около одного из домов на улице Индустриальная микрорайона Климовск, применив насильственные действия в отношении заявителя, пытались украсть его автотранспортное средство и мобильный телефон.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции были задержаны двое местных жителей в возрасте 32 лет. Полицейские задержали мужчин в тот момент, когда они пытались завладеть имуществом заявителя стоимостью более 600 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 161 УК РФ (Покушение на грабеж)», – говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.