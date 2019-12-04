РИАМО - 4 дек. Рабочие продолжают снос здания столичного киноцентра «Соловей», специальная техника начала сносить буквы на самом здании, передает корреспондент РИАМО.

Утром в среду начался снос здания киноцентра, который закрыли 2 декабря. На месте дежурят активисты, которые выступают против сноса здания. На место прибыл депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он также выступает за сохранение здания.

Согласно паспорту объекта, размещенному на ограждении, работы планируют завершить в марте.

Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.

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