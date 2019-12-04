РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. «Почта России» открыла в подмосковных Люберцах два почтовых ящика для писем Деду Морозу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Почта России» открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в отделении 140000 и здании администрации городского округа Люберцы. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно до конца новогодних праздников», – говорится в сообщении.

На специальных почтовых ящиках изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», и наклеить на него марку.

«Всего в Подмосковье уже установлено более 20 новогодних почтовых ящиков в отделениях «Почты России». Два из них – в Люберцах. Опустить письма с желаниями можно будет в нашем почтовом отделении 140000. Еще один специальный ящик для писем Деду Морозу мы размещаем в администрации по адресу: Октябрьский проспект, дом №190. И делаем это не случайно – каждое третье письмо новогоднему волшебнику пишут не дети, а взрослые», – отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.