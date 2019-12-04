РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 дек. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения 6 декабря, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением плановых работ по замене измерительных трансформаторов ожидается нарушение электроснабжения в селе Михайловское. Отключение электроэнергии пройдет с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Также с 10:00 до 16:00 нарушение электроснабжения ожидается в селе Вельяминово на улицах 1-5 Садовая, Дачная, Каштановая, Радужная, Столбовая, Ясная, Лучезарная, Полевая, Ягодная, Соловушка, Проселочная, Искорка, Новоселки, Запрудная, Жемчужная, Затейная.

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в деревне Жуково, СНТ «Иван-да-Марья» и «Березка-2», микрорайоне Барыбино на улицах Комсомольской Правды, Коммуны Герольд, Чернышевского.

На 15 минут в период с 12:00 до 14:00 и с 22:00 до 23:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Щербинка, Крюково, Кучино, Овчинки, Юсупово.

С 10:00 до 14:00 света не будет в селе Домодедово на улицах Дорожная, Летняя, Осенняя, Весенняя, Луговая.

С 12:00 до 23:00 ожидается отключение электричества за неуплату в КП «Ивановские пруды».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в материале.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе плановые отключения или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.