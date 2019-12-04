РИАМО - 4 дек. В Подмосковье более 50 проектов государственно-частного партнерства находятся в стадии обсуждения, их общая сумма составляет более 400 миллиардов рублей, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Обсуждается сейчас более 50 проектов на общую расчетную сумму более 400 миллиардов рублей, большое количество проектов», - сказал Хромов.

По его словам, уже реализовано проектов на 40 миллиардов рублей.

«Из успешных можно отметить и карту «Стрелка», и фотовидеофиксацию, и появление у нас онкологических центров. В настоящий момент реализуются проекты по платным путепроводам, большая платная дорога строится на севере Московской области. Все они значимы. Например, та же дорога — это почти 30 миллиардов инвестиций», - подчеркнул Хромов.