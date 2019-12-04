РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Начальник УМВД России по Подольску Артур Озеров проведет прием граждан в округе 12 декабря, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В День конституции РФ, 12 декабря, в стране будет проходить Общероссийский день приема граждан. В Подольске в этот день с 12:00 до 20:00 прием граждан будет осуществлять начальник УМВД России по городскому округу подполковник полиции Артур Озеров», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться по адресу: улица Революционный проспект, дом 84. Записаться можно будет по телефону: 8(496)763-02-76.