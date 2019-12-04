РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Воспитанники отделения фехтования КСШОР городского округа Люберцы примут участие в Кубке союза машиностроителей России, который пройдет 7 декабря в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В турнире примут участие 16 спортсменов из Люберец. Это юноши 2006-2008 годов рождения, а также мальчики и девочки 2009-2011 годов рождения.

«Порядка 60 ребят занимаются этим видом спорта в КСШОР. Фехтование воспитывает командный и соревновательный дух, выдержку и внимание. Желаем нашим спортсменам непременно вернуться с победой», - сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.