РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В двух деревнях подмосковного Подольска 5 декабря временно отключат свет из-за плановых ремонтных работ, сообщается на сайте администрации округа.

«Компания «Россети Московский регион» (МОЭСК, Южные электрические сети, Подольский РЭС) 5 декабря проведет плановые работы с 9:00 до 17:00 с отключением электричества в деревнях Харитоново и Гривно микрорайона Лаговский в Подольске», – говорится в сообщении.

Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее состояние линий электропередач и для проведения плановых ремонтных работ по модернизации оборудования.

«В случае сбоев в электроснабжении в доме, квартире или офисе можно позвонить в «Россети» по телефону: 8(800)700-40-70. Телефон круглосуточной дежурной службы Мособлэнерго: 8(495) 99-500-99. Специалисты компаний дадут наиболее полную информацию о причине отсутствия электроэнергии и укажут примерное время подачи напряжения», – заключается в материале.