РИАМО – 4 дек. Известный телеведущий Владимир Познер не собирается отвечать на обвинение актера Дмитрия Певцова в предательстве родины, сообщает Газета.ru.

«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу», - сказал Познер.

Недавно Певцов опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте, в котором актер, переодетый в Сталина, отозвался о высказывании телеведущего, что 10% мальчиков при рождении имеют склонность к гомосексуализму.

«Володя, так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины», - сказал Певцов в своем ролике.