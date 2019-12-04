РИАМО - 4 дек. В Подмосковье отмечается существенный рост заработной платы врачей по сравнению с 2018 годом, рост зарплат медперсонала в регионе составил от 11,6 до 19,6% по сравнению с прошлым годом, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В среду в Мособлдуме проходит круглый стол на тему: «Привлечение квалифицированных медицинских кадров для работы в системе здравоохранения Московской области, в том числе в первичном звене. Роль органов местного самоуправления в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения».

«Размер средней заработной платы в амбулаторном звене, включая узких специалистов, за январь-сентябрь 2019 года составляет по категории «врачи» 88,5 тысяч рублей, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года», - сказала Лазарева.

Она добавила, что по категории «средний медицинский персонал» заработная плата составляет 45,8 тысяч рублей, что на 12,2% больше прошлого года. Также на 16,2% (до 46,5 тысяч) выросла зарплата у младшего медицинского персонала.

На 19,6% выросла зарплата участковых педиатров, они теперь получают в среднем около 89 тысяч рублей. Средняя зарплата участковых терапевтов в 2019 году стала выше на 18%, теперь они получают в среднем 85 тысяч рублей.

Врачи общей практики в 2019 году в среднем получают 79,4 тысячи рублей, что на 16,4% больше зарплат прошлого года.