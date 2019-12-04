РИАМО - 4 дек. Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт намерен разработать визуальную концепцию общественного пространства подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

По данным Реутовского информагентства, архитектор известен тем, что реконструировал «крылья» Лувра, создал проекты стадиона для ЧМ в Калининграде и русского православного центра в Париже.

«Специально приглашенный в Реутов французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт накануне посетил территорию бывшей хлопкопрядильной мануфактуры в Реутове и примыкающий к ней парк «Фабричный пруд». Мастер намерен предложить на обсуждение жителям архитектурный проект, который объединит эти два исторических объекта», – говорится в сообщении.

В рамках ревитализации бывшего промышленного объекта, на обновленной территории планируется разместить предприятия быстрого питания, выставочные и арт-пространства, зоны для отдыха, а также места для работы и творчества.

«Продолжаем разрабатывать проект развития территории бывшей хлопкопрядильной мануфактуры, с которым мы участвовали в прошлом году в губернаторской программе «Точки роста». В нем мы заняли первое место. Обновленное пространство должно не только вписаться в городской ландшафт, но и стать удобным и комфортным для всех жителей города. Именно поэтому будущую концепцию обсудили со специально приехавшим в наш город именитым архитектором из Франции, для того чтобы понимать, как такой объект гармонично интегрировать в городскую среду», – сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что в рамках нового проекта также запланировано развитие легких индустрий, чтобы людям было где поесть, зайти в шоурум и купить необходимые вещи, а также посмотреть на производство.

«Мы видим это неким современным центром жизни города. На сегодняшний день мы уже договорились на повторную встречу, чтобы вместе с командой архитекторов Жана-Мишеля посмотреть внимательнее на все помещения. Для нас проект принципиально важен, потому что находится объект в центре, фактически связывает все части города воедино. Данный проект покажет нам, как можно реабилитировать такие фабричные пространства», – отметил Каторов.

Он уточнил, что концепция развития предусматривает рациональное использование имеющихся пространств и создание здесь максимально возможного количества рабочих мест для Реутова.