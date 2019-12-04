РИАМО - 4 дек. В среду вечером в Москве ожидается метель и гололедица, поэтому водителям рекомендуется не передвигаться на личном автомобиле, а использовать городской транспорт, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду и гололедица. В таких погодных условиях всегда снижается средняя скорость на дорогах, увеличивается количество мелких аварий», - говорится в сообщении.

Вечером ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города и на кольцевых магистралях.

Эти факты нужно учесть при планировании вечерних поездок, а также быть внимательнее на дороге, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Центр организации дорожного движения рекомендует автомобилистам не использовать личный автомобиль, что даст возможность точнее рассчитать время на дорогу.

Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока.