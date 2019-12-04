РИАМО - 4 дек. В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В среду в Мособлдуме проходит круглый стол на тему: «Привлечение квалифицированных медицинских кадров для работы в системе здравоохранения Московской области, в том числе в первичном звене. Роль органов местного самоуправления в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения».

«У нас топ дефицитных специальностей — это терапевты участковые, педиатры, педиатры участковые, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, врачи ультразвуковой диагностики, кардиологи и врачи общей практики», - сказала Лазарева.

Она добавила, что, несмотря на некоторый дефицит медицинского персонала, в больницах Московской области укомплектованность врачей одна из самых высоких .

«На сегодня поликлиники укомплектованы на 79,6% врачами и на 71,9% средним медицинским персоналом. Обеспечение населения врачами — 33,1 человек на 10 тысяч населения. В среднем медперсонале на 65,2 человека на 10 тысяч населения», - сказала Лазарева.

По ее словам, на сегодняшний день более 15 тысяч медицинских работников вовлечено в системы непрерывного медицинского образования для предоставления качественной медицинской помощи.