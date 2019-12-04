РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек.Школьники из Люберец стали победителями зонального этапа смотра-конкурса «Таланты и поклонники», сообщила начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

Школьники пяти учебных заведений округа приняли участие в зональном этапе смотра-конкурса «Таланты и поклонники». Он прошел 3 декабря в Мытищах в рамках фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность».

«Школьники с успехом представили творческие номера в разных номинациях», – сказала Бунтина.

В категории «Авторская или бардовская песня» лучшим оказался Сергей Меликсетян, в номинации «Театральное искусство - стихотворение» - Ярослав Алешкин, а в номинации «Театральное искусство - литературно-музыкальная композиция» победил творческий коллектив лицея №12.

Юные победители зонального этапа примут участие в финале конкурса, который состоится 17 декабря в подмосковном Дзержинском.