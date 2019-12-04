РИАМО - 4 дек. Из школы на юго-западе Москвы эвакуировали 650 человек из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, угроза взрыва оказалась ложной, сообщил в среду директор школы №1561 Валерий Пазынин.

«Сегодня, 4 декабря, поступило сообщение о минировании образовательной организации. Оперативно были эвакуированы около 600 учащихся и 50 сотрудников школы. Специалисты правоохранительных органов провели тщательное обследование здания, никаких опасных предметов найдено не было. Никто из учащихся не пострадал», - сказал Пазынин.

Он добавил, что в настоящее время учебный процесс продолжается в штатном режиме.

Волна ложных анонимных сообщений о «минировании» началась 28 ноября. Из-за угроз взрыва в Москве ранее эвакуировали суды и торговые центры.