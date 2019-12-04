РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 дек. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил качество уборки территории в микрорайоне Шараповка и на улице Мира, а также работу нового приложения «Проверки Подмосковья», сообщается на сайте администрации города.

В среду во время выездного совещания Азаров проверил качество уборки территории в микрорайоне Шараповка. Комиссия посмотрела на качество содержания территории по Шараповскому проезду, дом 8 корпус 2. Также проверили детскую площадку по улице Мира, дом 9 корпус 1. Этой площадке около 8 лет, она нуждается в ремонте. Объект находится на содержании МКУ «Лесопарковое хозяйство». На прошлой неделе Азаров лично проверил качество и содержание данной территории, были внесены некоторые замечания по эксплуатации и содержанию площадки.

«Мы сейчас активно внедряем приложение по контролю за уборкой территории «Проверки Подмосковья». На прошедшей неделе, когда этим вопросом я стал активно заниматься, то столкнулся с тем, что многие детские площадки, на мой взгляд, недостаточно качественно содержат. Для того, чтобы в этом убедиться, я принял решение – на протяжении нескольких дней буду проводить выездные совещания с контролем ситуации. Посмотрели спортивную площадку, содержание муниципальных учреждений, в том числе молодежный центр «Родина», – сказал Азаров.

Он добавил, что благодаря приложению можно следить за работами, рассчитывать потребность в дворниках. В преддверии зимы необходимо вовремя убирать снег и расчищать дороги. Схема работы приложения «Проверка Подмосковья» крайне проста. Сначала муниципальные ЦУРы назначают задачи, затем дворники получают их через сервис на смартфоне и отрабатывают, делая серию фото «до» и «после».

«Сегодня в микрорайоне Шараповка детские площадки и дома содержатся в хорошем состоянии. Есть технические моменты, с техникой надо уметь обращаться. Среди тех, кто занимается уборкой, есть люди старшего поколения, немножко их надо подучить. Тоесть это технические моменты, а идеологически абсолютно правильно держать на контроле ситуацию по содержанию территории, тем более в преддверии зимнего периода», – добавил Азаров.

В мобильном приложении задействованы 26 организаций и 845 специалистов по уборке дворовых территорий. Все они обеспечены логинами и паролями для работы в мобильном приложении.