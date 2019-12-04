РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Мужчина украл камеру видеонаблюдения, установленную на школе №3 микрорайона Климовск Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск.

«Инцидент произошел в микрорайоне Климовск 29 ноября в 20:00. Неизвестный мужчина украл установленную на школе №3 камеру видеонаблюдения. Он сначала кидал в камеру камни, а потом и вовсе украл ее», – сказал сотрудник.

Он отметил, что неизвестного разыскивают сотрудники полиции. Горожане, которые знают данного мужчину, могут написать информацию сотруднику территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Роману Ермакову в соцсети «ВКонтакте».