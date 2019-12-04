РИАМО – 4 дек. Специалисты Роскачества провели исследование и оценили безопасность искусственных и живых новогодних елок для экологии, а также подготовили ряд рекомендаций по их выбору, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По данным экспертов, живая елка, которую продают на официальных ярмарках, безопасна для экологии, в отличие от искусственной, которая не перерабатывается», - отмечается в материале.

При этом в Роскачестве отметили, что елки, которые продают на законных базарах и ярмарках, выращиваются в специальных питомниках, поэтому природе не наносит урон их вырубка. Более того, полученные от их продаж деньги направляют на восстановление леса.

«Эксперты указали на то, что искусственные ели имеют неоднородный состав и, к примеру, при сжигании выделяют канцерогенные вещества», - добавляется в материале.

Выбирая искусственную елку, нужно отдавать предпочтения деревьям, предназначенным для долгой эксплуатации, чтобы ее можно было сохранить на долгие годы. Покупать искусственные деревья лучше в супермаркетах и специализированных торговых точках. Нужно обратить внимание на то, чтобы на этикетке была представлена информация о составе, дате изготовления и самом производителе.

При покупке живой елки нужно обращать внимание на срез ствола и ветви ели. Так, более долговечны деревья с широкой темной каймой и легко гнущимися ветками. Хвоя нормального дерева не будет легко осыпаться.

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