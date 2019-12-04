РИАМО - 4 дек. В доме правительства Московской области проходит IV форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП), пленарное заседание которого открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает в среду корреспондент РИАМО.

Форум проводится с 2016 года и за это время стал эффективной площадкой для дискуссий по вопросам развития инфраструктуры в Центральной России.

«Нам очень интересен и важен опыт всех территорий, нам всегда интересно узнавать что-то новое и особенно интересно это внедрять. Я благодарен, что на нашей площадке проходят такие умные важные обсуждения. Мы со своей стороны готовы на любые здравые эксперименты», - сказал Воробьев.

Как уточняется в пояснительном материале, Московская область занимает седьмое место в ежегодном рейтинге инвестклимата регионов по оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства область занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Второй год Московская область занимает первое место по рейтингу ГЧП среди регионов РФ.

Для реализации поставленных задач на территории региона действует целый спектр различных мер поддержки вне зависимости от размера организации и сферы ее деятельности, начиная от консультационной поддержки инвестора на каждом этапе реализации проекта и заканчивая различными инструментами финансовой, имущественной и налоговой поддержки.