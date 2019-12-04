РИАМО - 4 дек. В Москве в ночь на четверг начнется потепление, ожидается ледяной дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве пока еще задержится холодная погода. Продолжит сыпать небольшой снег, а на термометрах не выше минус 1 градуса. Потепление начнется в ночь на четверг, и в этот период в столице тоже возможны ледяные дожди», — говорится в сообщении.

В последующие дни температура в столице повысится до плюс 3 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра России предупредили жителей Московского региона о снегопаде. Он начнется в ближайшие несколько часов.

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