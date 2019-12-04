РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Участники акции «Дороги памяти» из Москвы возложили цветы к памятнику Виктору Талалихину в Подольске в преддверии годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 3 декабря прошла акция «Дороги памяти», приуроченная к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Ее организатором является комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Акция стартовала в Александровском саду в Москве, где прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. Участие в церемонии приняли ветераны, а также представители органов исполнительной власти, волонтеры Москвы, кадеты и школьники.

«После этого участники акции – ветераны и молодежь – вместе проехали по 11 маршрутам битвы за Москву (это Дмитровский городской округ, Звенигород, Подольск, Лобня, Яхрома и другие места боевой славы). В Подольске участники провели памятное мероприятие возле памятника легендарному летчику Виктору Талалихину, вспомнили подвиг Подольских курсантов и возложили цветы», – говорится в сообщении.

Традиционно у памятника Виктору Талалихину участники почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем они продолжили свой путь по дорогам памяти в Подмосковье.