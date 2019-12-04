РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. На территории городского округа Люберцы продолжается оформление к новогодним праздникам в рамках проекта «Зима в Подмосковье», уже установили более 4 тысяч гирлянд, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В рамках новогоднего оформления городского округа установлено 187 елей, 44 светодиодные фигуры, 772 световые композиции и 4 326 гирлянд», – сказал Ружицкий.

Кроме того, к Новому году в округе украсили более 700 витрин торговых объектов, а 12 крупных торговых центров задействовали в тематическом оформлении прилегающей территории и фасадов.

Также в ближайшее время в городском округе Люберцы организуют три тематические ярмарки и 21 елочный базар.

При украшении елей, ограждений, катков и дворовых территорий используется единое брендирование «Зима в Подмосковье».