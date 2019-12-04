Московское метро называют одним из самых красивых в мире. Станции столичной подземки, построенные в центре Москвы, до сих пор удивляют иностранных туристов. Но кроме кинематографичных станций их поражает масштабность вестибюлей, шум в поездах и любопытные пассажиры. Обозреватель РИАМО расспросила иностранцев и бывших сограждан, которые переехали в Японию, США, Южную Корею и Португалию, как у них устроено метро и чем оно отличается от московского.

Марсио, 36 лет, художник, Лиссабон:

«В Лиссабоне метро очень чистое, некоторые станции декорированы типичной для этих мест керамической плиткой с изображениями картин художников. Одна из самых известных станций - Olaias, которая не раз входила в рейтинги самых красивых в мире. Здесь изображена природа районов, где растут деревья оливы. Но метро в Лиссабоне не так востребовано, как в Москве. И интервалы между поездами длиннее, чем в Москве. Используют его только, если нужно добраться до дальних станций.

Когда я впервые приехал в Москву, то мне показалось, что московское метро очень шумное и имеет специфический запах. То есть разговаривать в вагонах невозможно. Еще меня удивила навязчивость пассажиров. Был такой случай. Мы зашли в Москве в метро с русской девушкой, и сели рядом с какими-то парнями. Они оказались пьяными. Один из парней стал рассматривать мою девушку, а потом сказал ей: мне нравятся очки твоего парня, он их даст померить? Я ответил, что что не говорю на русском.

Парень обрадовался: «О, иностранец!!! Откуда? Португал??? Криштиану Роналду!!!! Давай сфоткаемся!»

Я отказался, и пьяный пассажир чуть-чуть успокоился, но продолжал внимательно рассматривать нас. Через станцию он стал навязчиво предлагать нам орешки и не отстал, пока мы не взяли чуть-чуть. Еще через станцию он попрощался и пожал мне руку! «Пока, братан», - сказал мне нетрезвый пассажир».

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Игорь, 52 года, банковский аналитик, Нью-Йорк:

«Я живу в США 25 лет и привык к нью-йоркскому метро. В отличие от московского метро, где можно быстро сориентироваться новичку, в нью-йоркском туристу нужно знать некоторые особенности. К одной и той же платформе подъезжают поезда разных линий-направлений, и следует быть внимательным, иначе уедешь вместо Манхэттена куда-нибудь в Бронкс. К тому же в подземке есть поезда двух типов – экспрессы и обычные, и экспрессы также отходят от общей платформы.

Садишься в экспресс, едешь часть пути без остановок, а дальше пересаживаешься на обычный поезд, который останавливается на нужной тебе остановке.

Оплата производится карточкой, которую прикладываешь с валидатору на входе и выходе. Списывается нужная сумма – если денег не хватает, ты просто не выйдешь со станции.

Надо сказать, что подземка самый быстрый способ добраться до Манхэттена, где работают состоятельные американцы. Но даже они не готовы платить за стоянку авто 20 долларов в час, да еще стоять в пробках.

Поэтому они выезжают на работу на машине, оставляют ее на перехватывающей парковке возле метро, а дальше у них два варианта. Если есть время - едут на такси. Если времени в обрез, приходится спускаться в подземку. Поэтому в вечернее время богатых людей в метро очень много, и криминала тоже. Нельзя назвать нью-йоркское метро безопасным, хотя в последние годы порядок навели. Не сравнить с тем, что было лет 20 назад. В целом публика в подземке отражает все слои американского общества – им пользуются и маргиналы, и очень богатые люди».

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Сергей, 28 лет, финансовый директор, Лондон:

«Многим московским туристам лондонское метро кажется привычным, но, на мой взгляд, оно сильно отличается.

В метро Лондона вагоны более узкие, чем привычные московские, а вместо пластиковых сидений – мягкие диваны, что мне кажется абсолютно непрактичным.

На мой субъективный взгляд, в схеме лондонской подземки сложнее разобраться, в отличие от привычной схемы московского метро.

Мне кажется, в их схеме, похожей на сетку, нет никакой логики.

Станции лондонского метро носят исторические названия. Среди них - станция «Шерлока Холмса», где стены расписаны текстами из рассказов про детектива, который продемонстрировал миру возможности дедукции, и украшены иллюстрациями.

Не знаю, как сейчас в Москве, но в метро Лондона много мигрантов. По слухам, в подземке есть крысы, но я их не видел. Хотя с легкостью в это поверю.

А вот в Мюнхене, где я часто бываю по работе, метро похоже на московское. Средний возраст вагонов там, пожалуй, лет пятнадцать. И очень чисто. Все сделано со вкусом. Только в вагонах смешанное расположение сидений - скамейки, как в электричках, размещены напротив друг друга. Вагоны в метро Мюнхена шире. Это меня удивило, я всегда думал, что в московской подземке вагоны самые широкие в мире».

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Александр, 56 лет, предприниматель, Шанхай:

«Никогда не забуду свою первую поездку в шанхайском маглеве - поезде на магнитной подушке - из аэропорта Пудун до шанхайского метро в свой первый прилет. Впечатлило - не то слово.

В отличие от метро Москвы для неподготовленного человека шанхайское метро – квест.

Хотя здесь продумана система безопасности и ориентирования. Линии метро на карте раскрашены в разные цвета и пронумерованы. Навигация на полу - стрелки ярко-неонового цвета.

В первый раз в шанхайской подземке без знаний китайского я бы точно заблудился. Надписи на английском продублированы не везде. Воспринимать на слух названия станций на китайском сложно. Выручает специальное мобильное приложение. Прокладываешь маршрут и следишь по смартфону и на световом информационном табло в вагоне.

Дизайн шанхайского метро намного проще, чем помпезного московского. Это у нас некоторые монументальные станции метро отделаны мрамором и похожи на дворцовые залы, где пассажиры оказались как будто случайно.

Шанхайское метро больше похоже на торговый центр, где царствует унылая дешевая плитка.

Стоимость проезда зависит от длительности поездок и количества станций. На входе автоматы для оплаты. Для одних нужны монетки, в других можно оплатить с помощью смартфона.

Люди в шанхайском метро, как и в московском, почти не смотрят в глаза попутчику. Все пассажиры зависают в телефонах. И ведут себя не столь интеллигентно, как, например, в новосибирском или питерском метро. В час-пик на шанхайских станциях в вагон может залететь орущая толпа, расталкивая друг друга, чтобы занять удобное место. Поэтому я предпочитаю передвигаться по Шанхаю на такси. Заодно разглядываю любимый город».

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Дарья Тян, 30 лет, журналист, Сеул:

«Метро в Сеуле считается самым безопасным и самым комфортным в мире. Здесь очень понятные схемы и удобные переходы с одной ветки на другую. Вагоны оснащены кондиционерами, которые автоматически включаются при определенной температуре или количестве людей. Остановки всегда объявляют на трех языках - корейском, английском, китайском и иногда на японском. Как и в метро Москвы, в Сеуле имеются места для пожилых пассажиров и беременных женщин.

Но есть особенность – пожилые люди не пользуются метро в час-пик, так как это время работающего класса.

Как и в Москве, в Сеуле метро - самый быстрый способ передвижения, и даже популярные артисты им пользуются. Вагоны чистые и тихие. Неприятного запаха в метро нет. Веток много, но жителям Москвы не составит труда в них разобраться. Еще один плюс – в сеульском метро есть бесплатный туалет».

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Дмитрий, 40 лет, программист, Токио:

«Когда я первый раз прилетел в Токио, меня поразило, что все пассажиры читают не книги как в Москве, а комиксы. Это было 20 лет назад. Сейчас, как и в Москве, здесь все сидят в гаджетах.

Токийское метро по наполненности можно сравнить с Фиолетовой веткой в час-пик – народу столько, что в вагоны людей вежливо, но уверенно запихивают специальные сотрудники – в белых перчатках и красных фуражках.

Навигация там не очень удобная для иностранца, даже свободно владеющего английским. Надписи дублируются, но, если ты заблудился и обратился к местному жителю на английском или немецком, тебе не ответят. И не потому что не поняли – японцы прекрасно владеют языками. Просто они стесняются своего произношения.

Совет в такой ситуации один: если вы уехали не в ту сторону – ищите сотрудника метро в белых перчатках, именно он поможет вам.

Заблудиться здесь легко. Потому что поезда разных направлений приходят на одну платформу. И когда поезд выныривает из тоннеля на поверхность, сложно понять: это еще метро или уже электричка, или городской трамвай. Метро в Токио очень разветвленное, но, если посмотреть на схему, ни одна ветка не пересекает центр города. А все потому что в центре Токио находится дворец японского императора с большим садом вокруг. Ездить у него над головой нельзя. Поэтому все ветки метро извиваются самым причудливым образом.

В пределах Большого Токио есть несколько многоярусных метро-терминалов, по функции напоминающих наши вокзалы. Внизу ходит метро, а с верхних ярусов отходят высокоскоростные поезда в другие части страны. Поэтому пересаживаться никуда не надо. Если пассажиру нужно попасть, например, в Осаку, он просто поднимается на эскалаторе наверх и переходит на уровень, откуда ходят скоростные поезда в нужном ему направлении.

Оплата проезда считается в зависимости от длительности поездки. Нужно просто два раза приложить карточку к устройству - на входе и выходе, и с нее спишется нужная сумма. Еще одна особенность токийского метро в том, что по этой разветвленной общей инфраструктуре ездят поезда, принадлежащие разным компаниям. И, что удивительно, никто не нарушает расписание!»