РИАМО - 4 дек. В Рузском городском округе Подмосковья инспекторами экологического надзора завершены административные расследования по фактам загрязнения обводненного карьера и образования незаконной свалки в поселке Тучково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ранее сообщалось, что АО «Жилсервис», которое эксплуатирует коммунальные объекты, допустило сброс неочищенных сточных вод в карьер. Лабораторный анализ проб выявил многократное превышение в стоках нефтепродуктов», - отмечается в материале.

Также в ходе расследования выяснилось, что у акционерного общества не было разрешения на использование водного объекта.

Инспекторами в Рузском округе было выявлено еще одно нарушение, допущенное ООО «Рузское подворье», основным видом деятельности которого является строительство зданий и сооружений.

«Работники компании устроили незаконную свалку, разместив на открытом грунте коммунальные и строительные отходы. Общая площадь свалки составила почти 7 тысяч квадратных метров, объем незаконно размещенных отходов – более 12 тысяч кубометров», - говорится в сообщении.

По итогам административных расследований на нарушителей наложили штрафы на общую сумму 303 тысячи рублей. Минэкологии проконтролирует устранение нарушений.