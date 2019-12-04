РИАМО - 4 дек. Суд поддержал решение московского областного УФАС о привлечении ООО «ИнтерИнБи» к административной ответственности за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС Московской области.

«По результатам анализа материалов, представленных, электронными площадками ЗАО «Сбербанк – АСТ» и АО «Единая электронная торговая площадка» в отношении ООО «ИнтерИнБи» и ООО «БизнесМед» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

Управление ФАС признало факт того, что компании нарушили антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Компанию «ИнтерИнБи» было решено привлечь к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 900 тысяч рублей.

Общество обратилось в суд, не согласившись с постановлением УФАС.

Арбитражный суд города Москвы отказал фирме «ИнтерИнБи» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления управления ФАС Московской области.