РИАМО - 4 дек. В Гольянове, Царицыне и Хорошово-Мневниках по программе реновации Москвы появятся новые школы, детские сады, и будет благоустроена территория, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, 3 декабря состоялись собрания участников публичных слушаний, где обсудили предлагаемые проекты планировки территории в рамках реновации районов Гольяново, Царицыно и Хорошево-Мневники.

«Москвичи убедились, что благодаря реновации в Гольянове, Царицыне и Хорошево-Мневниках возрастет число объектов социальной инфраструктуры. Комплексный подход к проектированию позволит разместить в шаговой доступности все необходимые объекты для комфортной и безопасной жизни», – сказала Княжевская.

В этих районах в программу реновации вошли 360 домов старой постройки. Свыше 28 тысяч семей смогут переехать в современные комфортные квартиры.

Жители представили свои идеи и предложения на собрании, задавали вопросы разработчикам, уточняли детали проекта и будущей застройки районов, озеленения и благоустройства.

«В Гольянове, например, предусмотрено формирование двух новых скверов вдоль Байкальской улицы. В Хорошево-Мневниках благоустроят территорию новых микрорайонов и природного парка «Москворецкий». Помимо этого, обустроят бульвар по улице Паршина и сквер по улице Генерала Глаголева», - уточнила Княжевская.

Также на территории новых районов появятся новые пешеходные маршруты и велодорожная сеть, а для активного отдыха будут оборудованы игровые и спортивные площадки.

Благодаря реконструкции существующих улиц, строительству новых внутриквартальных проездов с парковочными местами ситуация на дорогах улучшится, предполагают авторы проектов.

«Важно, что москвичи активно участвуют в разработке проектов планировки. Порой взгляды на проекты у соседей диаметрально противоположные, но совместные встречи и обсуждения проектов снимают целый спектр вопросов. Предложения жителей помогают проектировщикам усовершенствовать их проектные предложения», – отметила Княжевская.

Жители районов смогут направлять свои предложения по проектам планировки в окружные градостроительные комиссии в течение семи дней со дня собрания. Далее информация будет передана специалистам в проработку.

Экспозиции по проектам планировки в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево продлятся до 5 декабря. Собрания участников публичных слушаний запланированы на 10 декабря.