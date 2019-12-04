РИАМО - 4 дек. В ближайшее несколько часов в столичном регионе прогнозируют снегопад, температура воздуха будет в пределах от минус 3 до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Столичный регион атмосферный фронт будет проходить в период 15:00-18:00. Ожидается снег, местами метель при ветре до 12 метров в секунду. Автомобилистам стоит быть внимательными, ведь из-за плохой видимости на дорогах могут образовываться пробки», — предупреждают синоптики.

Днем температура минус 3 – минус 1 градус, ближе к ночи столбик термометра превысит нулевую отметку, также ночью ожидается мокрый снег.

5 декабря в Московском регионе ожидаются небольшие осадки, температура в столице от плюс 2 до плюс 4 градусов, в области от минус 1 до плюс 4. Ветер западный 7-12 метров в секунду.

6 и 7 декабря также ожидаются небольшие осадки, облачность. Ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

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