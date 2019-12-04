РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. Пенсионеры подмосковных Люберец могут посещать занятия по компьютерной грамотности каждые вторник и среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Занятия для люберчан старшего возраста проходят каждые вторник и среду в Центральной детской библиотеке Люберец «Бригантина». Начало в 15:00. В обучающий курс «Основы компьютерной грамотности» входят: умение создать и скопировать текст, создать файл на рабочем столе, открыть электронную почту, работать в интернете», – говорится в сообщении.

Занятия в библиотеке проводятся бесплатно в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Группа состоит из 7-8 человек. Посещений занятий проходит по предварительной записи по телефону: 8(495)554-45-14.

Адрес библиотеки ЦБС «Бригантина»: улица Мира, дом №19.