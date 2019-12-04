РИАМО - 4 дек. В рамках праздничной акции «Открытка к празднику» жители Московской области направили в «Мострансавто» более 100 поздравлений с Новым Годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Акция предполагает размещение в автобусах во всех муниципалитетах области открыток с самыми оригинальными поздравлениями пассажиров.

«Мы предложили нашим пассажирам поздравить в необычной форме родных и близких, коллег и других жителей Подмосковья. К нам поступили пожелания в стихах и прозе. Чаще всего отправители желали счастья, здоровья и удачи. В акции приняли участие жители 43 городов. Активнее всех открытки присылали пассажиры МАП №1 Люберец, МАП №3 Домодедова, Автоколонны №1375 Мытищ и Автоколонны №1786 Химок», - говорится в сообщении.

Жители региона направляли поздравления через электронную почту и официальные группы предприятия в социальных сетях. Обращений оказалось очень много.

Автобусы с поздравлениями пассажиров должны выйти на маршруты в конце декабря. Акция проходит при участии федерального оператора рекламы на транспорте Transit Media Group (TMG).