РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Руководители администрации подмосковного Подольска 12 декабря проведут прием граждан в горокруге, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День конституции РФ проводится Общероссийский день приема граждан. Так, 12 декабря текущего года прием заявителей проводится в приемной президента РФ по приему граждан в Москве, приемных президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ и так далее.

«Личный прием граждан в городском округе Подольск в этот день с 12:00 до 20:00 будет осуществляться руководителями администрации округа без предварительной записи при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность», – говорится в сообщении.

Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-27.