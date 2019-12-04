РИАМО - 4 дек. В рамках XXVII выставки-ярмарки народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019» с 11 по 15 декабря на ЦВК «Экспоцентр» пройдет конкурс по номинации «К 75-летию Великой Победы», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Военная тематика нашла свое отражение в произведениях мастеров и художников большинства предприятий народных промыслов, известных на весь мир. Выставка, посвященная Дню Победы, прозвучит на специально отведенной площадке центральной экспозиции. Будет представлен широкий ассортимент изделий, разнообразных по стилевому решению», - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть абсолютно все направления народных художественных промыслов, в частности, хохломскую, городецкую, мезенскую росписи по дереву, томскую и великоустюгскую резьбу по бересте, ростовскую финифть, лаковую миниатюру Палеха, Холуя, Мстеры, Федоскино, императорский, гжельский, дулевский, вербилковский фарфор, хлудневскую, петровскую и дымковскую игрушки, уэленскую резьбу по кости, уральскую бронзу и многое другое.

Например, целую коллекцию новогодних украшений на военную тему и тему Победы готовит Клинское предприятие елочных игрушек «Елочка».

Также посетителям будет интересна серия панно Златоустовской гравюры на стали и тематические панно алтайской керамики предприятия «Турина гора», где изображены военные будни, смертные бои и встреча солдат-героев после войны. На выставке будет представлена коллекция великоустюгских серебряных изделий и ваза кубачинского мастера в технике гравировки, чернения, с позолотой и перегородчатой эмалью.

Кроме этого, посетители выставки «Ладья. Зимняя сказка-2019» смогут увидеть тонкое елецкое кружево и нежный кольчугинский батик в серии платков «Цветы Победы», а также гобелен колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова вышитое панно в технике торжокского золотного шитья и чкаловский гипюр.