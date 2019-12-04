РИАМО - 4 дек. С начала 2019 года в Подмосковье свое жилье получили 635 детей-сирот, более половины квартир расположены в новостройках, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С начала года уже 635 детей-сирот из Подмосковья получили собственное жилье. До конца года ключи от квартиры получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 миллиарда рублей», – рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что квартиры находятся в районах с развитой инфраструктурой и транспортом, больше половины — в новостройках.

Работа по обеспечению сирот жильем в регионе каждый год идет по плану. Она полностью завершена в 44 городских округах. До конца года все ребята из списка этого года получат ключи и смогут встретить Новый год в собственной квартире, добавила министр.