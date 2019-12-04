РИАМО - 4 дек. В управление Роспотребнадзора по Москве обратилась женщина, которой требовалась помощь в защите прав, пострадавшая купила товар у ООО «Бершка СНГ», на которой был указан неверный ценник, и она переплатила 600 рублей, руководство фирмы не захотела возвращать переплату в добровольном порядке, сообщается на сайте ведомства.

Гражданка хотела приобрести товар стоимостью 1399 рублей, на ценнике которого была перечеркнута прежняя цена 1999 рублей, однако, когда была оплачена покупка, женщина увидела, что в кассовом чеке стоимость товара составила 1999 рублей.

«По результатам рассмотрения жалобы за обман потребителя ООО «Бершка СНГ» было привлечено к административной ответственности <…> и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, территориальный отдел обратился с иском в судебный участок №230 района Чертаново Центральное города Москвы к ООО «Бершка СНГ» в защиту прав потребителя», - отмечается в материалы

Суд постановил взыскать с ООО «Бершка СНГ» в пользу гражданки 9,3 тысячи рублей, в том числе возврат разницы в цене товара в размере 600 рублей, неустойку за просрочку удовлетворения законных требований по претензии - 600 рублей, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей, штраф за отказ в удовлетворении законного требования потребителя – 3,1 тысячи рублей.