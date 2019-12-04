РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Более 1,9 тысяч одиннадцатиклассников Подольска напишут итоговое сочинение в среду, всего для сдачи было оборудовано 14 пунктов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Более 1,9 тысяч учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Подольска принимают участие в написании итогового сочинения 4 декабря. Успешная сдача работы станет допуском к государственной итоговой аттестации. Для написания итогового сочинения в округе создали 14 пунктов, а для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовали четыре пункта сдачи на дому», – говорится в сообщении.

Выпускникам, которые по уважительной причине не смогли принять участие в итоговом сочинении (изложении), будет предоставлено право участия в написании работы 5 февраля 2020 года.

Во время проведения экзамена участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари и пользоваться текстами литературного материала.

Итоговую работу в этот день пишут около 36 тысяч выпускников подмосковных школ. Испытание проводится в 292 пунктах проведения, которые оборудованы согласно всем необходимым требованиями, в том числе металлодетекторами и системой видеонаблюдения. Результаты школьники узнают не позднее 18 декабря.