До завершения года еще несколько недель, а новогодние праздничные мероприятия для детей уже стартовали. Билеты давно в продаже и можно не успеть. Если не поспешить, то есть риск упустить самое интересное. О детских утренниках, елках, спектаклях и шоу, которые стоит посетить, читайте в обзоре РИАМО.

Z Елки 2.0 в Кидзании

официальный сайт мероприятия

Парк профессий в Москве приглашает детей встретить Новый год в новой реальности и пофантазировать, какими будут Дед Мороз и Снегурочка через сотню лет. Поколение Z ждет насыщенная программа: погружение в мир будущего, Z Fashion шоу от школы моделей, световой перфоманс в театре, праздничный парад, конкурс новогодних костюмов и многое другое.

Стандартный билет в будни для ребенка 4–16 лет обойдется в 1190 рублей. В кассах он стоит 1290 рублей. Цена билета для сопровождающего взрослого – 590 рублей.

По выходным и в предпраздничные дни 14-15, 21-22, 26-30 декабря и 2-8 января детвору ждут особенные активности: новогодние мастер-классы, РОБО-шоу на главной площади и диско-конфетти.

Цена в эти дни тоже особая – 2290 рублей за билет для ребенка 4–16 лет и 790 рублей для взрослого.

Самый дорогой билет с пакетом «Z Ticket». Он открывает доступ в резиденцию Деда Мороза, дарит эксклюзивный аквагрим, сладкий подарок, подарок и тематическую фотографию. Стоимость удовольствий в комплексе – 2990 рублей.

Официально кидзанийские елки стартовали еще первого декабря. Однако особая праздничная программа стартует с 14 декабря по выходным. И далеко не все даты уже доступны к продаже.

Польза синтетических елок и еще 4 зимних экомифа, в которые пора перестать верить>>

Иллюзион от братьев Сафроновых

официальный сайт мероприятия

Главные иллюзионисты страны братья Сафроновы с 26 декабря по 7 января приглашают на масштабное новогоднее шоу страны «MAGIC MAN. Начало». Как заявлено на сайте программы, это невероятное фантастическое представление для всей семьи, которое не имеет аналогов в мире. На шоу будет поставлен рекорд – левитация семи зрителей над сценой одновременно. Также в меню – гигантские машины и роботы, грандиозные иллюзии и трюки.

Билетов немного, нужно поторопиться. Самые недорогие доступны на 26 декабря и стоят 2200 рублей. Чем ближе к Новому году, тем выше цена. Если доплатить 850 рублей, то можно приобрести талон на подарок, куда входит брендированный жестяной кейс с конфетами, магической игрушкой и другими сюрпризами.

Где встретить Новый год 2020 в Москве: гид по лучшим вечеринкам>>

Елка в Кремле

официальный сайт мероприятия

Главная елка страны в Кремле пройдет под названием «Письмо Деду Морозу». Приходить на представление рекомендуется за час до начала. Уже в фойе Государственного Кремлевского дворца для детей будут организованы игры, конкурсы и общение со сказочными персонажами. В фойе будет работать почта Деда Мороза.

Представления пройдут с 24 декабря по 8 января. 26 декабря на сеансах в 10:00 и 14:00 будет производиться видеосъемка. 30 декабря все спектакли будут сопровождаться сурдопереводом.

Входные билеты пока есть в наличии на все даты, но самые недорогие активно разбирают. Цена: от 1800 до 4700 рублей.

Что посмотреть в кино в декабре: «Звездные войны» и новогодняя романтика в Нью‑Йорке>>

«КиноЕлка» на «Мосфильме»

официальный сайт мероприятия

Приглашает детвору на праздники и «Мосфильм». Новогоднее представление развернется в залах самой крупной киностудии страны. Маленьких посетителей ждет волшебная «Рождественская деревня». В программе: сказочное арт-пространство с почтой Деда Мороза, кинобуфет, аквагрим, аниматоры, интерактивная выставка музея занимательных наук и выставка волшебного реквизита, а также мастер-классы.

Цена билетов - от 1000 до 4500 тысяч рублей. В стоимость билета на «КиноЕлку» не входит экскурсия. При желании изучить кулуары киностудии можно сразу после представления.

За дополнительную сумму есть возможность приобрести: новогодний подарок - 650 рублей, экскурсию для ребенка - 450 рублей, экскурсию для взрослого - 850 рублей.

Открытие катка ВДНХ 2019–2020: самый большой лед Европы и праздник нон‑стоп>>

Елка в «Крокусе Сити»

официальный сайт мероприятия

Юбилейное мегашоу «День рождения Деда Мороза» стартует в «Крокус Сити Холле» 21 декабря и продлится до 7 января включительно. Детей ждет грандиозный 1000-летний юбилей настоящего Деда Мороза с русского Севера, фирменный рюкзак в подарок и волшебное мегашоу с многомиллионным бюджетом.

Цены на билеты стартуют от 590 до 5700 рублей. И если недорогих вариантов еще предостаточно, то места в VIP-зону стремительно раскупаются. Детям до четырех лет разрешают пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.

Новое на катке в Парке Горького: павильон с комфортом и смотровая площадка>>

Цирк зовет

официальный сайт мероприятия

С 14 декабря по 20 января детей ждет традиционное новогоднее представление в цирке Юрия Никулина «Тайна Новогодней звезды». В этом году праздничную программу представляет Гия Эрадзе и его королевский цирк. История, которую увидят зрители на манеже, перенесет их в сказочную страну, где правит Снежная королева. Гостям обещают роскошное шоу с уникальными костюмами, акробатами и жонглерами, наездниками, гимнастами, эквилибристами и экстремалами.

Стоимость билетов – от 2400 до 5000 тысяч рублей. Дети до шести лет проходят бесплатно и сидят на одном месте со взрослым.

Астропрогноз на Новый 2020 год: кому повезет и стоит ли бояться високосного года>>

Елка на «Динамо»

официальный сайт мероприятия

Водный стадион «Динамо» приглашает детвору на особую елку: музыкальный спектакль прославленной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой. Он называется «Русалочка. Параллельные миры».

Главные роли в нем исполнят известные чемпионы по синхронному плаванью и прыжкам в воду, экстремалы на аквабайках и флайбордах, актеры кино и театра, а также артисты цирка.

Билеты доступны в продаже на даты с 27 декабря по 6 января и стоят от 1000 до 3000 рублей.