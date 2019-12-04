РИАМО - 4 дек. День открытых дверей прошел в Рузском краеведческом музее в день 113-го дня рождения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Рузский краеведческий музей — один из старейших музеев Подмосковья. Его открыли в 1906 году по инициативе Рузского земства как музей истории Рузского края. В 1920-е годы музей совместно с другими музеями Москвы обследовал помещичьи усадьбы Рузского района. В 1941 году во время оккупации музей уничтожили. Только в 1967 году было принято решение о восстановлении музея.

«На площади перед зданием музея выступил клуб исторической реконструкции «Каролинг», затем участники клуба прочитали для гостей лекцию «Вооружение русского воина в 13 веке». Дети и взрослые смогли примерить реплики настоящих доспехов, увидеть мечи, которыми сражались на Руси в средневековье, а также сфотографироваться в антураже на память», - говорится в сообщении.

Весь день экспозиция была открыта для посещения совершенно бесплатно. Также гости могли посмотреть выставку картин Николая Антюхина и выпить чай из самовара.

Для участников праздника провели лекции и мастер-классы. Так, Ольга Пискунова представила технику резьбы по линолеуму «Линогравюра», Татьяна Куликова научила ребят изготавливать народную тряпичную куклу, а Светлана Подпружникова познакомила с рисованием на воде в технике «эбру».

«Руза и ее окрестности — отличный выбор для любителей экологического туризма. Вот только с романтическими прогулками тут стоит быть аккуратнее, а то можно набрести на Озеро разбитого сердца, расположенное в городском парке», - отмечается в материале.

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