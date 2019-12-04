РИАМО - 4 дек. В Единый день диспансеризации в Подмосковье медицинские обследования прошли порядка 3 тысяч человек, всего с начала 2019 года в регионе организовали 38 рабочих суббот для проведения диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В прошедшую субботу, 30 ноября, в 14 муниципальных образованиях Московской области состоялся Единый день диспансеризации. Обследования прошли почти 3 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В Балашихе диспансеризацию прошли 978 человек, в Дзержинском – 44, в Домодедове – 115, в Егорьевске – 363, в Ивантеевке – 77, в Ленинском округе – 162, в Лосино-Петровском – 50, в Лотошине – восемь, в Можайском округе – 101, в Орехово-Зуеве – 68, в Сергиево-Посадском округе – 304, во Фрязине – 96, в Щелкове – 317, в Электрогорске – 12.

Всего с начала года в Подмосковье было организовано 38 рабочих суббот. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли порядка 100 тысяч человек.