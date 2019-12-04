РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Жители подмосковного Красногорска до 15 декабря могут сдать отработанные автопокрышки в утилизацию по восьми адресам, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках программы «Шина» министерства экологии и природопользования Московской области, в Подмосковье организованы площадки для приема утильных автопокрышек на переработку. Они будут работать до 15 декабря.

«МБУ «Красногорская коммунальная служба» ведет планомерную работу по привлечению населения к сбору отработанных покрышек. С марта в 2019 года установлены контейнеры для сбора автомобильных шин по восьми адресам», – говорится в сообщении.

В Красногорске сдать покрышки можно у дома №20 в Коммунальном квартале, дома №13 по Красногорскому бульвару. Кроме того, пункты организованы в территориальных управлениях округа. Так, автопокрышки принимают возле дома №10 в поселке Ленинский, на автомойке перед домом №31 и возле дома №7 по улице Новый поселок в поселке Архангельское, возле дома №30 на улице Ленина и дома №3 по улице Центральная усадьба в поселке Ильинское, а также в поселке Мечниково.

Утильные шины относятся к отходам IV класса опасности, их нельзя захоранивать на полигонах, а следует отправлять на специальные предприятия.

«Программа «Шина» позволяет уменьшить экологический вред от несанкционированных свалок шин и снизить расходы на их ликвидацию. Ознакомиться со списком пунктов приема шин можно на сайте Фонда рационального природопользования», – заключается в материале.