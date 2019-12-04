РИАМО - 4 дек. В преддверии выхода на экраны нового эпизода фантастической саги «Звездные войны» московское метро выпустило лимитированный тираж карт «Тройка» с уникальным дизайном, вдохновленным фильмами, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Приобрести новинки можно во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в сувенирных витринах на всех 14 стойках «Живое общение». График работы сувенирных магазинов Московского метрополитена и стоек «Живое общение» ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Накануне выхода на большие экраны девятого эпизода саги «Звездные Войны» мы вместе с компанией Disney в России и СНГ приготовили подарок всем поклонникам эпопеи: карты «Тройка» в уникальном тематическом дизайне. Общий тираж карт, брелоков, вкладышей и наклеек составит 100 тысяч экземпляров», – рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В оформлении карт использованы изображения сцен из фильмов и персонажей вселенной «Звездные Войны», среди которых главная героиня новой трилогии Рей, а также популярные у фанатов саги роботы R2-D2 и ВВ-8.

Стойки «Живое общение» с сувенирной продукцией расположены на станциях «Александровский сад», «Арбатская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Павелецкая», «Белорусская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Курская», «Киевская», «Парк культуры», «Китай-город», «Сретенский бульвар», «Саларьево».